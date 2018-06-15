Медицина

17:49 15.06.2018

Около 30 детей отравились в оздоровительном комплексе "Маяк" "Мотор Сичи"

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Около 30 детей отравились в оздоровительном комплексе "Маяк" "Мотор Сичи"

В отдельном оздоровительном комплексе "Маяк" АО "Мотор Сич" (Запорожская обл.) отравились 30 чел., в том числе 28 детей, состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести, сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в пятницу.

По информации ведомства, сообщение от директора комплекса "Маяк" относительно жалоб детей на расстройство желудка поступило вечером 14 июня.

К вечеру в медпункт лагеря обратилось 30 чел., в том числе 28 детей. Их состояние было легкой и средней степени тяжести. Случаи заболевания детей зарегистрированы в 13 из 19 отрядов.

Во время санитарно-эпидемиологического расследования обнаружены нарушения требований санитарного законодательства. В частности, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены детей и персонала (отсутствие проточного горячего водоснабжения для мытья рук детей), для мытья внутрицехового оборудования и емкости для третьих блюд; не соблюдается перспективное двухнедельное меню.

Кроме того, установлено, что для детского питания используются запрещенные продукты (вода питьевая сильногазированная); утвержденный технологической картой вид продукции не соответствует фактическому; нарушается технология приготовления блюд и обработки овощей; не соблюдаются требования подготовки сырья, в частности, процесс дефростации (размораживания) мяса, и др.

На территории детского оздоровительного заведения также организован отдых 85 взрослых (блюда готовятся на пищеблоке лагеря), отметили в Госпродпотребслужбе.

Для лабораторных исследований Запорожская региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины отобрала 70 смывов с внешней среды, 18 суточных проб пищевых продуктов и пять проб питьевой воды.

О сложившейся ситуации проинформированы председатель Вольнянского городского совета Запорожской области, администрация "Мотор Сичи", руководители Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Теги: #дети #мотор_сич #госпродпотребслужба #отравление
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