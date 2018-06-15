Медицина

17:19 15.06.2018

Минздрав планирует завершить переход на профессиональное лицензирование врачей до 2024г

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Минздрав планирует завершить переход на профессиональное лицензирование врачей до 2024г

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает, что переход на профессиональное лицензирование врачебной деятельности будет завершен до 2024 года, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в пятницу, представляя соответствующую концепцию о лицензировании.

Первые экзамены, по итогам которых практикующие в настоящее время врачи будут получать лицензии, начнутся в 2020 году. В них будут включены общие тестовые задания из лицензионных интегрированных экзаменов "Крок3".

К концу 2019 года министерство намерено разработать соответствующую нормативно-правовую базу.

Для профессионального лицензирования врачей при Минздраве будет сформирован лицензионный совет, в состав которого на конкурсной основе войдут 30 докторов. При этом решение о выдаче лицензии будет принимать группа из семи лиц. Во избежание коррупционных рисков ее состав будет каждый раз меняться.

В ведомстве утверждают, что действующая в настоящее время система аттестации врачей подтверждает их стаж, но не профессионализм и качество работы, в соответствии с этим аттестация будет отменена в 2020 году.

Согласно предлагаемой Минздравом концепции, врачебную лицензию необходимо будет подтверждать каждые три года.

Комментируя лицензирование будущих врачей, У.Супрун сообщила, что студенты, которые начали проходить учебу с 2016 года на магистерской программе, после сдачи всех необходимых экзаменов - на третьем, шестом курсе, в интернатуре и резидентуре - станут специалистами с профессиональными лицензиями.

"Мы уже разработали единый государственный квалификационный экзамен. От них (студентов – ИФ) будет также требоваться профессиональный английский язык, международный экзамен IFOM, клинический и практический экзамен", - сказала она.

И. о. министра отметила, что профессиональная лицензия устранит коллективную безответственность, усилит персональную ответственность врача за принятые им клинические решения и качество предоставления медицинской помощи.

Как сообщалось, Минздрав в конце 2017 года приступил к разработке законопроекта о профессиональном лицензировании врачебной деятельности, которое является для ведомства одним из приоритетов на текущий год.

Теги: #супрун #лицензирование #медреформа #минздрав
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