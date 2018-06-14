АМКУ рекомендовал Минздраву запретить на нормативном уровне размещение ритуальных служб на территории учреждений здравоохранения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Министерству здравоохранения Украины закрепить на уровне нормативно-правовых актов запрет о размещении ритуальных служб и компании на территории учреждений здравоохранения, в том числе в патологоанатомических бюро и отделениях судебно-медицинских экспертиз.

Рекомендации, предоставленные АМКУ от 7 июня 2018 года, являются обязательными к рассмотрению и обусловлены тем, что ритуальные службы, которые получают для осуществления своей деятельности в аренду помещения в учреждениях здравоохранения, вместе с тем получают существенные преимущества в конкуренции по сравнению с другими участниками рынка, что связано с высокой концентрацией потребителей ритуальных услуг в этих учреждениях.

По результатам проведенной территориальными органами АМКУ проверки фактов размещения ритуальных служб на территории или в помещениях учреждений здравоохранения, патологоанатомических бюро и отделениях судебно-медицинских экспертиз было зафиксировано около 80 таких случаев. Наибольшее их количество в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Харьковской областях.

Кроме того, распространенным являются также случаи, когда сотрудники медицинских учреждений, в том числе и патологоанатомических бюро и отделений судебно-медицинских экспертиз, рекомендуют родственникам умершего ритуальные услуги именно той компании, которая арендует у них помещения.

"Иногда такие рекомендации имеют признаки навязывания и даже несут в себе риски негативных последствий для потребителя из-за его отказа в получении услуг у рекомендованного поставщика", - отмечено в рекомендациях.

Встречаются случаи, когда работники бюро судебно-медицинских экспертиз, моргов отказывают родственникам умершего в выдаче тела в ранее определенное время, поскольку ритуальные услуги не были заказаны у компании, находящейся по тому же адресу, что и бюро.

Имеет место также и осуществление родственниками по требованию работников бюро платежей в пользу ритуальных компаний, расположенных по тому же адресу / в одном помещении с бюро за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

"Внутренним документом Минздрава установлены ограничения относительно аренды помещений имущества патологоанатомического учреждения (подразделения). Однако указанное положение должно быть закреплено на нормативном уровне с целью надлежащего урегулирования соответствующих отношений", - отмечено в рекомендациях АМКУ.