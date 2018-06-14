Медицина

12:49 14.06.2018

Декларацию о медобслуживании уже подписали более 8 млн украинцев - Порошенко

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Декларацию о медобслуживании уже подписали более 8 млн украинцев - Порошенко

Более 8 млн граждан подписали декларацию о медицинском обслуживании, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"С апреля 2018 года стартовала кампания по выбору пациентами врача и подписания декларации. Я буду держать вопрос на контроле, но уже сейчас мне докладывают, что более 8 млн наших граждан подписали декларацию с терапевтами, педиатрами или семейными врачами", - сказал П.Порошенко во время встречи с медиками в преддверии их профессионального праздника в четверг в Киеве.

По словам главы украинского государства, на широкое общественное обсуждение должны быть вынесены такие сложные вопросы, как "стоимость медицинских услуг".

Президент сообщил о работе над изменениями в законодательство. "Обсуждаются пути сотрудничества и развития с институтами гражданского общества. Мы, безусловно, должны выносить на широкое гражданское и общественное обсуждение такие сложные вопросы как реалистическая оценка стоимости услуг", - отметил он.

"Это не останется без пристального внимания государства. Народ, общество, пациент не должны и не будут брошены на произвол", - сказал президент.

П.Порошенко также обратил внимание на важность введения страховой медицины.

Теги: #порошенко #медреформа #декларации
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