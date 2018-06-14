Медицина

12:32 14.06.2018

Более 90% раненых украинских военных возвращаются на службу благодаря стандартам НАТО в военной медицине – Порошенко

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Более 90% раненых украинских военных возвращаются на службу благодаря стандартам НАТО в военной медицине – Порошенко

 Благодаря стандартам НАТО, которые внедряются в украинскую военную медицину, более 90% раненых украинских военнослужащих возвращается в строй, констатирует президент Украины Петр Порошенко.

"Какую большую цену Украина заплатила за то, что в предыдущие годы разрушалась армия и военная медицина. Сейчас мы ее строим по стандартам НАТО. До 93% раненых бойцов сейчас после получения высококачественной медицинской помощи … возвращаются в строй", - сказал президент в четверг в Киеве на встрече с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.

Он отметил, что, согласно утверждениям мировых экспертов, это самые лучшие в мире показатели среди стран, которые принимали участие в боевых действиях.

Теги: #всу #порошенко #медпомощь #нато #раненые
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