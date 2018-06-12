Медицина

15:46 12.06.2018

Вспышка кори в Украине: с начала года заболело более 20,5 тыс. человек

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Вспышка кори в Украине: с начала года заболело более 20,5 тыс. человек

Корью в Украине в период с 4 по 10 июня заболело 1345 человек, в том числе 822 ребенка, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В целом с начала 2018 года корью заболело 20553 человека, из них 12222 – дети. За это время от осложнений, вызванных корью, умерло 11 человек – семь детей и четыре взрослых.

Наибольшее количество случаев заболеваний зарегистрировано во Львовской – 2973 человека, Закарпатской (2547 человек) и Ивано-Франковской (2367 человек) областях.

Согласно данным министерства, по состоянию на 7 июня 2018 года в областях имеется в наличии 909 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК).

Как сообщалось, в связи с высоким уровнем заболеваемости среди взрослого населения (40% от общего количества заболевших) Министерство здравоохранения Украины приняло решение за сэкономленные средства государственного бюджета 2017 года заказать дополнительно 392 тыс. доз вакцин КПК для взрослых, которые находятся в группе повышенного риска.

Теги: #медицина #корь #заболеваемость #минздрав
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