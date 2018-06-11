Сеть ЛЖВ объявила тендер по разработке центрального компонента eHealth

Всеукраинская сеть людей, живущих ВИЧ (Сеть ЛЖВ) объявила конкурсные торги по закупке работ для разработки центрального компонента электронной системы здравоохранения eHealth.

Речь идет, в частности, о разработке новых модулей центрального компонента eHealth, дополнении нового функционала к существующим модулям, исправлении ошибок в системе, а также технической поддержке работоспособности центрального компонента электронной системы здравоохранения и разработке дополнительных сайтов вокруг центрального компонента системы.

Прием предложения осуществляется с 15 по 21 июня.

По результатам тендера заказчик планирует выбрать нескольких вендеров, с которыми будут подписаны рамочные соглашения.

"В рамках заключенных рамочных соглашений вендорам будут предоставляться технические задания на разработку отдельных новых модулей системы eHealth. Стоимость разработки каждого отдельного модуля будет определяться путем сравнения предложений от компаний, с которыми заключены рамочные соглашения", - отмечено в сопроводительных документах.

Как уточнил генеральный директор госпредприятия "Электронное здоровье" Денис Мацуй на своей странице в соцсети Facebook, привлечение нескольких вендеров, обусловлено необходимостью разбить большой объем работ по проекту на несколько параллельных процессов, а поскольку один "вендор точно не вытянет весь проект на себе".

Он также уточнил, что сеть ЛЖВ является распорядителем донорских средств

Срок выполнения работ согласно документации – с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2019 года.

Как сообщалось, 25 апреля 2018 года Кабинет министров Украины утвердил порядок функционирования электронной системы здравоохранения eHealth.

Ранее в Минздраве сообщали, финансирование разработки электронной системы в дальнейшем будет осуществляться за счет средств международных доноров – правительства США, Канады, Британии, Глобального фонда, Всемирного банка.

В настоящее время к электронной системе здравоохранения eHealth подключено 1,233 тыс. медицинских учреждения, зарегистрирована 21,6 тыс. врачей, и 7,8 млн пациентов.