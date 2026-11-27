Верховний суд підтвердив правову позицію фармацевтичної компанії "Фарма Старт" щодо промоції лікарських засобів та, зокрема, що візити медичних представників до фахівців охорони здоров’я є загальноприйнятим методом промоції рецептурних препаратів на фармацевтичному ринку України.

Як повідомляє на своєму сайті компанія ТОВ "Асіно Україна", виробничим майданчиком якої є "Фарма Старт", відповідне рішення Верховний суд прийняв 11 листопада.

Компанія зазначає, що справа виникла за результатами податкової перевірки у 2023 році, під час якої Державна податкова служба поставила під сумнів реальність промоційних послуг, що надавало ТОВ "Асіно Україна" для "Фарма Старт". Зокрема, йшлося про візити медичних представників до лікарів для професійного інформування про характеристики та властивості лікарських засобів.

"Суди підтвердили, що промоційні послуги були фактично надані, належним чином задокументовані та безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю компанії. Верховний Суд також погодився з наявністю ділової мети таких послуг — просування лікарських засобів та досягнення економічного результату", - повідомила компанія.

В "Acino" зазначили, що "також підкреслює роль професійного інформування лікарів у діяльності фармацевтичного бізнесу та важливість належного документального підтвердження промоційних послуг".

Раніше податкова служба зазвичай не заперечувала саме існування професії медичного представника, але масово визнавала операції "безтоварними" через недостатню деталізацію актів виконаних робіт. Таким чином суди часто вимагали від компаній великих паперових звітів з прізвищами кожного лікаря, підписами, фотозвітами.

Наразі Верховний суд прямо визнав витяги та звіти з внутрішніх CRM-систем належним доказом, чітко зафіксував, що візити медичних представників до фахівців охорони здоров'я є загальноприйнятою та стандартною практикою фармацевтичного ринку, що зняло з платника податків тягар доведення самої "нормальності" такого способу просування. Крім того, рішення суду гармонізується з оновленим регулюванням ринку, зокрема, з затвердженою МОЗ в 2025 році настановою "Належна практика з промоції лікарських засобів", яка офіційно регламентує порядок проведення візитів медичних представників до лікарів.

ТОВ "Асіно Україна" — українська фармацевтична компанія, частина міжнародної групи Acino (входить до структури Arcera) зі штаб-квартирою у Цюриху. Acino розпочала свою діяльність на території України у 2015 році після придбання фармацевтичного заводу "Фарма Старт". Завод "Фарма Старт" сертифікований відповідно до стандартів належної виробничої практики GMP EU та оснащений науково-дослідною лабораторію з розробки лікарських засобів та дієтичних добавок, яка щороку випускає 2-3 нових продукти.