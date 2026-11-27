Кабінет міністрів України погодився з пропозицією Національної академії медичних наук (НАМУ) щодо реорганізації трьох державних установ НАМУ шляхом їх перетворення у державні некомерційні товариства.

Згідно з розпорядженням №1250 від 25 листопада, погоджено перетворення на державні некомерційні товариства: ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска", ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова" і ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України".

Як повідомлялося, в жовтні Кабмін погодив реорганізацію 11 дослідних станцій Національної академії аграрних наук України (НААНУ), вони продовжать роботу як структурні підрозділи у складі потужніших наукових інституцій.