Кабінет міністрів утворив кафедру медицини катастроф та військової медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Згідно з постановою №1470 від 25 листопада, уряд також регламентовано, що навчальна дисципліна "Військова підготовка" вивчається здобувачами вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями, за якими здійснюється обов'язкова підготовка офіцерів запасу, – після успішного вивчення навчальної дисципліни "Основи національного спротиву" згідно з навчальним планом закладу вищої освіти.

Крім того, Кабмін вніс зміни до переліку закладів вищої освіти, на базі яких проводиться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, включивши в нього НМУ ім. Богомольця.