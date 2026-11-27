Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що уряд опрацьовує програми, за якими медичні працівники закладів дошкільної та шкільної освіти працевлаштовуватимуться до закладів охорони здоров'я та відряджатимуться для медичного обслуговування закладів освіти.

"Окремої уваги потребує забезпечення належної оплати праці медичних працівників закладів дошкільної та шкільної освіти. Уряд опрацьовує можливі програми, за якими такі працівники працевлаштовуватимуться до закладів охорони здоров'я за основним місцем роботи та відряджатимуться для медичного обслуговування закладів освіти", – ідеться у відповіді Корецького на петицію.

За його словами, у такому випадку заробітну плату їм виплачуватиме заклад охорони здоров'я з урахуванням установлених державних гарантій, а заклад освіти компенсуватиме вартість відпрацьованих годин відповідно до укладеного договору.

Як повідомлялося, 18 листопада петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити належний рівень оплати праці медпрацівників усіх сфер, переглянути гарантований мінімум зарплати та усунути відомчі дискримінації набрала необхідні голоси. Зокрема, пропонувалося поширити державні гарантії на медичний персонал бюджетних і комунальних закладів освіти, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення.