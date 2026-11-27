Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що уряд опрацьовує збільшення базового рівня заробітної плати медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації, зокрема для професіоналів у сфері охорони здоров'я до 30 тис. грн, а середнього медичного персоналу – до 20 тис. грн.

"Гідна оплата праці медичних працівників – важлива умова збереження кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, залучення нових фахівців та забезпечення якісної медичної допомоги людям. Від праці медиків залежить не лише здоров'я кожного громадянина, а й майбутнє нації та наступних поколінь. Уряд послідовно працює над підвищенням рівня заробітних плат медиків і запроваджує додаткові механізми їх підтримки", – йдеться у відповіді Корецького на петицію.

Водночас, він додав, що рівень оплати праці медичних працівників потребує подальшого підвищення.

За його словами, на сьогодні опрацьовуються зміни до постанови уряду "Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я", якими передбачається збільшення базового рівня заробітної плати медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації, зокрема для професіоналів у сфері охорони здоров'я до 30 тис. грн, а середнього медичного персоналу (медичних сестер і братів тощо) – до 20 тис. грн.

Крім цього, планується збільшити у 2027 році рівень оплати праці для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації на територіях активних та можливих бойових дій.

Як повідомлялося, у січні 2026 року петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітні плати для медичних сестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Тодішня прем'єрка Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що збільшення ставки та тарифу з надання екстреної медичної допомоги створюються передумови досягнення рівня базової заробітної плати для лікарів екстреної та первинної медичноїдопомоги до 35 тис. грн.

У серпні 2026 року ще одна петиція до Кабміну із закликом суттєво підвищити рівень заробітної плати медичним працівникам України та забезпечити гідні умови праці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, пропонувалося ініціювати перегляд базових окладів – встановити мінімальний рівень заробітної плати для середнього медичного персоналу на рівні не менше 25 тис. грн, для лікарів – не менше 40 тис. грн після вирахування податків.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявив, що МОЗ та НСЗУ опрацьовують параметри фінансування підвищення зарплати медпрацівників. Також, за його словами, у бюджетному запиті МОЗ на 2027 рік підвищення заробітної плати медпрацівників визначено одним із ключових пріоритетів Програми медичних гарантій.

18 листопада чергова петиція до Кабміну із закликом забезпечити належний рівень оплати праці медпрацівників усіх сфер, переглянути гарантований мінімум зарплати та усунути відомчі дискримінації набрала необхідні голоси.

У жовтні 2025 року урядовим рішенням унормовано, що для збільшення фонду заробітної плати щомісяця за кожного працюючого лікаря медзаклад на території активних бойових дій отримуватиме додатково 12 тис. грн, а за медичних сестер, інших середніх та молодших медичних працівників – додатково 9 тис. грн. Згідно з розрахунками заробітна платня у зонах активних бойових дій становитиме для лікарів – 40 тис. грн, для медичнихсестер та інших середніх медичних працівників – 27 тис. грн, для молодших медичнихпрацівників – 18 тис. грн. При цьому в зонах можливих бойових дій модельований рівень оплати становитиме для лікарів – 28 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників - 18 тис. грн.