Рада 243 голосами в першому читанні дозволила використання тіл померлих, їх частин та анатомічних матеріалів для наукових досліджень та освітніх цілей у сфері охорони здоров’я за умови наявності волевиявлення померлого чи його родичів.

Відповідний законопроект №15517 передбачає внесення змін до законів "Про поховання та похоронну справу" та в Основи законодавства України про охорону здоров’я.

Запропоновані зміни передбачають, зокрема, право наукових установ, закладів охорони здоров’я державної форми власності або закладів вищої освіти на використання тіл померлих, їх частин та анатомічних матеріалів для проведення наукових досліджень та навчання у сфері охорони здоров’я.

Передача тіл померлих, їх частин та анатомічних матеріалів для наукових досліджень та освітніх цілей здійснюється закладами охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за наявності письмового волевиявлення померлого або письмового дозволу чоловіка (дружини), батьків (усиновителів), дітей, рідних сестри/брата, діда або баби, онука (правнука).

Передача тіла, незатребуваного для поховання померлого, дозволяється за письмовим рішенням керівника закладу охорони здоров’я, в якому знаходиться тіло такого померлого. Для такої передачі між медичним закладом та науковими установами або закладами вищої освіти має буди укладений відповідний договір, а письмовий дозвіл родичів не вимагається.

В той же час, запропоновані зміни забороняють передавати та використовувати тіла померлих під час проведення судово- 4 медичної експертизи.

Також запропоновані зміни передбачають заборону для ввезення на територію України для використання для проведення наукових досліджень або освітньої діяльності за умови, якщо транспортування тіл не відповідають вимогам санітарного законодавства України, а ввезення здійснюється з порушенням норм міжнародного гуманітарного права, етики або прав людини.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відповідно до стандарту вищої освіти обсяг навчальних годин на практичну підготовку повинен складати не менше 50%-70% годин від загальної кількості навчальних годин, відведених на вивчення клінічних дисциплін. При цьому, практичне вивчення анатомії людини, що є неможливим без доступу до реальних анатомічних об’єктів (тіл померлих осіб, їх частин та анатомічних матеріалів).

Автори законопроекту зазначають, що, у більшості країн діє окрема система анатомічного донорства, відокремлена від трансплантаційного законодавства. Зокрема, у Великій Британії в 2004 році було встановлено обов’язковість письмової інформованої згоди, чіткий порядок використання тіл померлих осіб у навчанні та наукових дослідженнях і державний нагляд. В Канаді та Австралії на рівні провінцій та штатів прийнято закони, які регламентують передачу тіл університетам, їх облік та умови використання. У США застосовують Uniform Anatomical Gift Act (2006), який прямо передбачає можливість передачі тіла для освіти й науки.

Відповідне регулювання також діє в європейських країнах. Зокрема, у Франції система передачі тіла науці визначена цивільним законодавством і підзаконними актами, в Італії створено повноцінну національну модель добровільної передачі тіл для наукових та освітніх потреб, в Німеччині та Нідерландах діє закон про поводження з тілами, відповідні норми містяться в законах про поховання та регіональних актах, що регулюють діяльність анатомічних центрів.

"В Україні наразі відсутній єдиний, системно впорядкований підхід до правового регулювання використання тіл померлих осіб, їх частин та анатомічних матеріалів для освітніх та наукових цілей. У результаті існує правова невизначеність, що суттєво ускладнює діяльність закладів вищої освіти, наукових установ та закладів охорони здоров’я, а також створює ризики порушення етичних норм і прав людини", - зазначають автори законопроекту.