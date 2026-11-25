Угорщина підтримала будівництво нового корпусу міської лікарні імені Бертолона Ліннера у Берегово (Закарпатська обл.).

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, лікарню відвідали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України "Діалог громад з Урядом" на Закарпатті.

У МОЗ зазначили, що реалізація проєкту будівництва нового п'ятиповерхового лікувального корпусу тривала майже чотири десятиліття, завершити будівництво та оснастити новий корпус необхідним медичним обладнанням вдалося завдяки співфінансуванню з державного (93,9 млн грн) та обласного (71,4 млн грн) бюджетів, а також підтримці міжнародних партнерів і благодійних організацій. Зокрема, за сприяння Угорської Екуменічної служби для лікарні закупили медичне обладнання на 21,7 млн грн, а також меблі та інвентар на 6,6 млн грн.

У новому корпусі облаштували дитяче відділення на 24 ліжка, хірургічне на 32 ліжка, відділення анестезіології та інтенсивної терапії на дев'ять ліжок, акушерсько-гінекологічне на 15 ліжок. Також тут передбачено операційний блок із трьома операційними, приміщення для рентгенологічної діагностики та амбулаторної реабілітації.

"Новий корпус дозволить розширити можливості лікарні з надання спеціалізованої медичної допомоги жителям Берегівської громади та району, зокрема, проводити більше хірургічних втручань, покращити умови лікування пацієнтів у тяжких станах, дітей і жінок, а також забезпечити доступ до реабілітаційної допомоги ближче до місця проживання пацієнтів", – зазначили у МОЗ.