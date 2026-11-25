Захворюваність на грип, COVID-19 та інші ГРВІ прогнозовано зростає, але її рівень на 3,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, на тижні з 16 до 22 листопада 2026 усього на ГРВІ захворіло 109 149 людей (44 194 дорослих і 64 955 дітей), що на 4,4% більше за попередній тиждень. Госпіталізовано 2286 пацієнтів із ГРВІ, що складає 2,1% від загальної кількості зареєстрованих випадків, серед них 1335 дітей.

За результатами лабораторних досліджень підтверджено шість випадків грипу — п’ять в Одесі й один у Харкові. Всього від початку епідсезону було лабораторно визначено вірус грипу у десяти зразках, в усіх випадках ідентифіковано вірус грипу типу A.

На тижні 16-22 листопада було підтверджено 265 випадків COVID-19, що на 82 випадки більше, ніж тижнем раніше.

"Показники захворюваності в усіх регіонах України відповідають фоновому рівню інтенсивності. Жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається", - уточнює МОЗ.

Усього протягом епідемічного сезону з 28 вересня до 22 листопада 2026 року на ГРВІ перехворіло 827 069 людей (на 10,2% менше, ніж торік за аналогічний період), поміж яких було підтверджено 966 випадків COVID-19.