Міжнародний благодійний фонд "Карітас України" та Ukraine Crisis Appeal розпочали проєкт мобільних реабілітаційних команд BRIDGE на Полтавщині та Івано-Франківщині.

Як повідомляє "Карітас України" у пресрелізі, в межах проєкту мобільні мультидисциплінарні команди медичних центрів "Карітас Полтава" і "Карітас Івано-Франківськ" відвідують ветеранів, цивільних, які постраждали від війни, дітей, а також старших людей і людей з інвалідністю, які не можуть виходити з дому.

Проєкт фінансує Ukraine Crisis Appeal (Австралія), яка діє за сприяння Rotary World Community Service (RAWCS) і за підтримки Австралійської федерації українських організацій (АФУО) завдяки пожертвам української діаспори та австралійської спільноти.

"Українське законодавство дозволяє надавати допомогу вдома, але в багатьох громадах немає мобільних реабілітаційних команд, а сімейним лікарям бракує часу та засобів, щоб координувати подальший супровід. Після виписки люди часто повертаються до пошкодженого житла, перенаселених громад або сіл, де не отримують системної підтримки. Ветерани та цивільні з воєнними травмами втрачають досягнутий прогрес, а старші люди опиняються прикутими до дому з контрактурами, пролежнями та хронічним болем, яким можна було б запобігти", – пояснює організація.

Крім того, в "Карітас України" зауважують, що в традиційно в Україні великі медичні центри розташовані в містах із населенням понад мільйон, але багато людей, які потребують реабілітації, живуть в сільській місцевості

"Полтавщина прийняла багатьох внутрішньо переміщених осіб із Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей. Івано-Франківщина відносно безпечніша і приймає переселенців та ветеранів, зокрема тих, хто переїжджає сюди після лікування в національних центрах. "Карітас" збирає клінічні відгуки та дані про результати від пацієнтів і їхніх родин, щоб удосконалити модель і сформувати доказову базу, потрібну державі та місцевій владі. Мета в тому, щоб у майбутньому вони співфінансували реабілітацію вдома, і вона не залежала лише від гуманітарного фінансування", – зазначають в "Карітас України".

В межах проєкту кожна команда поєднує фізичну терапію, елементи ерготерапії та логопедичної допомоги, психологічну допомогу й соціальне консультування. Курс триває вісім тижнів, по два одногодинні заняття на тиждень. Родичів і доглядальників вчать безпечно переміщати пацієнтів, запобігати пролежням, контрактурам і падінням, а також дбати про власне емоційне здоров'я. Також ґрунтовне навчання проходять cамі команди.

Про Ukraine Crisis Appeal (Австралія) – Ukraine Crisis Appeal (Австралія) – найбільша в Австралії громадська гуманітарна ініціатива зі збору коштів для України. Пожертви на неї звільнені від оподаткування. Ініціатива діє на за підтримки Rotary Australia World Community Service (RAWCS), яка забезпечує інституційне управління, відповідність вимогам, прозорість і податкові пільги. Її підтримує Австралійська федерація українських організацій (АФУО), організація, що представляє громадські організації українців Австралії по всій країні.

Ukraine Crisis Appeal (Австралія) на 100% працює силами волонтерів і має мінімальні адміністративні витрати. Ініціатива співпрацює з акредитованими партнерами-виконавцями в Україні, які проходять аудит, зокрема з "Карітас України", Національним реабілітаційним центром UNBROKEN, Реабілітаційним центром "Назарет", "Ротарі", "Таблеточками". Фінансування UCA охоплює поміж іншим екстрену евакуацію з прифронтових територій, мобільні медичні клініки, енергетичну та опалювальну допомогу взимку, хірургічні пристрої для лікування травм, фільтрацію питної води, педіатричну допомогу, дружні до дитини центри подолання травми, безпечні притулки для переселенців тощо.

Міжнародний благодійний фонд "Карітас України" засновано 1994 року, має одну з найбільших у країні недержавних мереж медичних і соціальних послуг у громадах. Організація співпрацює з Міністерством охорони здоров'я, Національною службою здоров'я України, Міністерством у справах ветеранів і місцевою владою, щоб надавати екстрену допомогу та ліцензовану медичну допомогу людям, які постраждали від війни, по всій Україні.