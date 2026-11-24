Українська група продуктових IT-компаній Vchasno Group, яка раніше володіла 73,5% сервісу медичної допомоги вдома ТОВ "Медікс Опіка", викупила частки міноритарних власників, збільшивши свою частку до 95%.

Згідно з релізом компанії, відповідне рішення щодо збільшення частки було ухвалено на тлі швидкого зростання бізнесу, зокрема за дев'ять місяців 2026 року виручка "Медікс Опіки" перевищила 270 млн грн, що удвічі більше, ніж за весь 2025 рік (128 млн грн).

"Група збільшила частку, оскільки бачить у "Медікс Опіці" модель, де сервіс побудований як технологічний бізнес – із системним контролем якості візитів та прозорою звітністю перед державою", – йдеться в релізі Vchasno Group з посиланням на її співзасновника та CEO Миколу Палієнка.

У компанії зауважили, що угоду було закрито 31 жовтня цього року, водночас її сума не розголошується. Решта 5% компанії залишатиметься у CEO "Медікс Опіки" Володимира Бужана, також зберігатиметься бренд компанії, команда та автономія в управлінні.

У Vchasno Group наголосили, що в планах групи й надалі інвестувати в розвиток сервісу, йдеться про десятки мільйонів гривень.

"Державна стратегія розвитку охорони здоров'я до 2030 року передбачає залучення приватного сектору до програми медичних гарантій. І ми переконані, що перевагу на цьому ринку матимуть ті, хто працює з даними так само уважно, як із пацієнтами", – наголосив Палієнко.

Згідно з оцінкою "Медікс Опіки" на основі даних Національної служби здоров'я України (НСЗУ), компанія супроводжує понад 20% пацієнтів, які отримують мобільну паліативну допомогу за програмою медичних гарантій.

У релізі, посилаючись на інформацію НСЗУ, додали, що у першому півріччі 2026 року мобільну паліативну допомогу отримали 62,2 тис. пацієнтів, що на 28% більше, ніж рік тому, однак ринок залишається переважно комунальним, зокрема у 2025 році договори з НСЗУ на ці послуги мали 766 закладів, і лише 32 з них приватні.

За даними "Медікс Опіки", від початку року кількість пацієнтів сервісу зросла майже вдвічі та наразі становить понад 11,4 тис. людей у 21 області, а більш ніж 1,5 тис. з них живуть у громадах, де тривають бойові дії.

"Те, що Vchasno Group збільшила частку до 95%, дає нам змогу планувати розвиток на довшу перспективу: з нового року запускаємо застосунок для лікарів, а в Миколаєві та Одесі розвиваємо паліативну допомогу для дітей", – повідомив зі свого боку CEO "Медікс Опіки" Володимир Бужан.

Як повідомлялося в червні цього року, Vchasno Group уклала угоду про збільшення своєї частки в сервісі медичної допомоги вдома "Медікс Опіка" (ТОВ "Медікс Опіка" та "Медікс Компанія Управління"), співпраця з яким розпочалася у 2025 році, до 73,5%.

Тоді зазначалось, що співласниками "Медікс Опіки" також були Олександр Русін – 15%, Дмитро Мацюк та Сергій Москальчук – по 2,5%, Олексій Марунчак – 1,25%, тоді як бенефіціарами вказані Палієнко – 41,25% та Русін – 33,75%.

"Медікс Опіка" – український сервіс медичної допомоги вдома, який спеціалізується на супроводі важкохворих пацієнтів. Працює за договорами з НСЗУ.

Vchasno Group – група українських продуктових IT компаній, яка створює цифрові рішення для бізнесу та держави, співвласником та CEO групи є Микола Палієнко. Серед проєктів компанії – сервіс "Вчасно" та майданчик для державних і комерційних закупівель Zakupivli.Pro.

Сервіс "Вчасно" призначений для компаній та фізичних осіб і дозволяє, підписувати, обмінюватися та зберігати електронні документи. До екосистеми входять сервіси "Вчасно.КЕП", "Вчасно.EDI", "Вчасно.Звіт", "Вчасно.Каса", "Вчасно.ТТН" та "Вчасно.Кадри".