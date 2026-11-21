Суд американського штату Міссурі схвалив виплати до $7,25 млрд за позовами проти концерну Bayer від людей, які хворіють на рак, повідомляє Associated Press.

Це рішення підтверджує, що Bayer не попередив споживачів, що гербіцид Roundup може спричиняти онкологічні захворювання.

Сам німецький концерн відкидає звинувачення в тому, що Roundup призводить до раку. Водночас компанія вже змінила формулу засобу, який продають роздрібним клієнтам.

Ці виплати стосуватимуться і тих, хто вже хворіє на неходжкінську лімфому, спричинену популярним засобом від бур'янів, і тих, у кого її діагностують у майбутньому. Позивачі отримають у середньому від $10 тис. до $165 тис. залежно від того, як вони використовували гербіцид, коли в них виявили рак і наскільки тяжка стадія захворювання.

Адвокати деяких позивачів вважають, що виплати надто малі. Інші ж вважають, що це краще, ніж нічого, адже існував ризик, що онкохворі не отримають жодної компенсації, – особливо після рішення Верховного суду, який у червні цього року постановив, що Bayer не зобов'язаний розміщувати попередження про ризик раку відповідно до федерального законодавства, яке має пріоритет над законами штатів.

Сума виплат охоплює також $600 млн гонорарів юристам.

Як зазначає AP, це рішення американського суду дає Bayer змогу планувати фінансову стратегію після довгих років судових тяганин і відповідних витрат, які змусили керівництво замислитися про вихід з ринку США.

Суддя наголосив, що інше рішення могло б змусити Bayer оголосити про банкрутство.

Гербіцид Roundup спочатку продавала американська компанія Monsanto, його представили в 1974 році. Bayer поглинув Monsanto у 2018 році й продовжив продавати цей засіб для знищення бур'янів. Разом із продукцією німецькому концерну дісталися й позови, у яких стверджується, що гліфосат, який використовують у гербіциді, спричиняє неходжкінську лімфому. Точно це не встановлено. Міжнародне агентство з вивчення раку Всесвітньої організації охорони здоров'я у 2015 році класифікувало гліфосат як "можливо канцерогенну речовину". Агентство з охорони довкілля США дійшло висновку, що гербіцид навряд чи призводить до раку, якщо його використовують згідно з інструкцією.