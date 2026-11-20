Дитяча лікарня Bambino Gesù (IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) в Римі з початку повномасштабного вторгнення прийняла та пролікувала майже 4 тис. українських пацієнтів, з початку 2026 року – 1084, повідомив Надзвичайний і повноважний посол України при Святому Престолі (Ватикані) Андрій Юраш.

"Вручення Ордена Святого Пантелеймона є особливо значущим визнанням. Ця відзнака виражає глибоку вдячність українського народу за відданість, професіоналізм і щедрість, з якими лікарня Bambino Gesù приймала й продовжує приймати дітей та підлітків з України, надаючи їм не лише високоспеціалізовану медичну допомогу, а й надію, захист і можливість знову дивитися в майбутнє", – сказав він під час церемонії нагородження відзнакою Ордена Святого Пантелеймона, яка відбулася в четвер в Римі.

Юраш зауважив, що клініка надавала і надає українським дітям медичну допомогу за багатьма напрямами, як терапевтичними, так і хірургічними: від онкогематології, неврології, нейрореабілітації до кардіології і загальної педіатрії.

Зі свого боку президент дитячої лікарні Bambino Gesù професоре Тіціано Онесті, зазначив, що для багатьох родин маленьких пацієнтів клініка стала не лише місцем лікування, а й місцем гостинності, безпеки та надії, адже приймаючи пацієнта лікарня приймала його родину.

Своєю чергою заступник голови Надзвичайної комісії Сенату Італії із захисту та сприяння правам людини сенатор Філіппо Сенсі нагадав про визначальну роль України в захисті свободи й демократії в Європі та про важливість праці тих, хто залишається поруч із нею. Особливу увагу сенатор приділив родинам українських військовополонених і цивільних, яких утримує Росія, висловивши сподівання на їхнє якнайшвидше повернення додому, до своїх близьких.

Лауреатом відзнаки "Орден Святого Пантелеймона" 2026 року також стали адвокат, уповноважений представляти інтереси клієнтів у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, Акілле Кампанья (achille campagna), який отримав нагороду за надання правової допомоги жертвам війни в Україні, асоціація "Свята Софія" (santa sofia), створена за підтримки собору Святої Софії в Римі, Фонд Banco Farmaceutico, який відправив в Україну понад 150 гуманітарних вантажів із медикаментами та медичними засобами на суму понад EUR59 млн.

Серед нагороджених відзнакою також Фонд Грімальді (Fondazione Grimaldi), який виділив EUR500 тис. на допомогу українцям, підтримавши 2 тис. родин, забезпечував продуктами й одягом, надав тисячі сімей різдвяні ваучери по EUR200 та сприяв їх розміщенню. Зокрема, протягом двох років фонд прихистив п'ять родин у власних приміщеннях. Група Грімальді також забезпечила безкоштовне перевезення медичних матеріалів і продовольства своїми суднами.

Відзнаку отримали президент Universo Humanitas дон Роберто Ск'явоне ді Фавіньяна, професорка та перекладачка Джованна Броджі, волонтер, представник асоціації La Memoria Viva – Umanità senza confini Роберто Фаллетті, фотографка та жутрналістка Франческа Гордзанеллі, журналіст, письменник і національний речник ЮНІСЕФ в Італії Андреа Якоміні, віцепрезидент асоціації Liberi Oltre le Illusioni, волонтер Андреа Алезіані, який здійснив численні поїздки в Україну, зокрема у складі гуманітарних конвоїв, благодійник та волонтер Даріо Медуньйо, кінорежисер і продюсер Стефано Ді П'єтро, отець Мікеле Мадонна, президент благодійної асоціації Medicinali Onlus Джузеппе Каппелло.

Голова Поважної Ради Відзнаки "Орден Святого Пантелеймона" Василь Князевич від імені Ордену висловив подяку благодійникам і наголосив на важливості підтримки іноземних громадських організацій та установ, які продовжують допомагати Україні, українським пацієнтам та лікарям.

"Орден Святого Пантелеймона" – українська громадська відзнака за професіоналізм, милосердя та гуманістичну діяльність у сфері охорони здоров'я. Її присуджують за вагомий внесок у збереження і зміцнення здоров'я людей, розвиток медицини, благодійність, служіння суспільству та підтримку української системи охорони здоров'я.

Історія відзнаки "Орден Святого Пантелеймона" починається у 2009 році, коли Міністерство охорони здоров'я України запровадило відомчу заохочувальну відзнаку "Хрест Пантелеймона Цілителя". Нею винагороджували за видатні особисті заслуги в розвитку охорони здоров'я, медичної науки, благодійній та гуманістичній діяльності. В 2017 році започатковано громадську відзнаку за професіоналізм та милосердя "Орден Святого Пантелеймона". В 2024 році було оголошено про створення закордонних рад у 11 країнах, серед яких Італія, Німеччина, Австрія, Іспанія, Швейцарія, США, Греція, Польща, Велика Британія, Латвія та Нідерланди.