У ЗСУ розпочалася щорічна вакцинація проти грипу, в першу чергу щеплення проводитимуть серед особового складу навчальних центрів та медичного персоналу.

Як повідомило Міноборони, мобільні бригади вакцинації Медсил виїжджатимуть до навчальних центрів за узгодженими графіками залежно від розкладу навчання, готовності військовослужбовців вакцинуватися, безпекової ситуації та наявності вакцин на складах в конкретних регіонах.

Щеплення здійснюватиметься за бажанням військовослужбовців.

Окрім вакцинації проти грипу в навчальних центрах Міноборони спільно з Командуванням Медсил і Генштабом працює над покращенням умов в ізоляторах для інфекційних хворих. Зокрема, опрацьовують можливість облаштування захищених приміщень або переміщення ізоляторів у безпечніші місця, щоб під час повітряної тривоги хворим не доводилося перебувати в одному укритті зі здоровими військовослужбовцями.

Також команда працює над розгортанням телемедичних комплексів у медичних підрозділах навчальних центрів і підготовкою медиків до роботи з ними.

В Міноборони зазначають, що військовослужбовець також може вакцинуватися від грипу поза навчальним центром, звернувшись до медика свого підрозділу.