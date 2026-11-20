Понад 370 учасників та учасниць завершили професійні навчання у межах програми "Перезавантаження" Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"Упродовж жовтня 376 учасників та учасниць програми "Перезавантаження" Українського Червоного Хреста завершили короткострокові професійні навчання й отримали сертифікати. Здобуті знання та практичні навички відкривають для них нові можливості працевлаштування, зміни професії та професійного розвитку", - повідомив УЧХ.

Учасники та учасниці проходили навчання як у регіонах у форматі офлайн, так і дистанційно. Серед напрямів підготовки були масаж, перукарська та швейна справа, кулінарія, графічний дизайн і управління персоналом. Також завершилися курси з флористики, SMM, бухгалтерського обліку, продажів та інших спеціальностей.

Програма "Перезавантаження" допомагає здобувати знання та навички для пошуку роботи, зміни професії або розвитку власної справи. Фахівці програми проводять кар’єрні консультації та надають психологічну підтримку. Вони допомагають впродовж усього періоду участі в програмі та залишаються на зв’язку навіть після її завершення.

В Українському Червоному Хресті зазначили, що наведені дані є попередніми, оскільки внесення інформації про учасників та учасниць програми, які завершили навчання у жовтні, ще триває.

УЧХ реалізує програму "Перезавантаження" за підтримки Іспанського, Норвезького, Німецького, Швейцарського, Данського та Люксембурзького товариств Червоного Хреста.