У період опалювального сезону держава забезпечуватиме довготривалий медсестринський догляд людям старшого віку та маломобільним особам, які через обстріли або перебої з комунальними послугами не можуть безпечно залишатися вдома, водночас для маломобільних внутрішньо переміщених осіб запроваджуються дві нові соціальні послуги, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, скористатися послугою довготривалого медсестринського догляду зможуть люди, які через обстріли або відключення електроенергії, тепла чи води не мають можливості безпечно перебувати у власних домівках.

"У медзакладах їм забезпечать догляд, медичну допомогу, харчування та тепло. Витрати покриває держава через НСЗУ. Максимальний строк перебування в медзакладах збільшено до 90 днів", – наголосив прем'єр в дописі, поширеному у телеграм.

Для маломобільних внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих із зон бойових дій і тимчасово окупованих територій, передбачено дві нові соціальні послуги: догляд удома, зокрема в орендованому житлі, з допомогою у повсякденних і побутових справах, а також соціальну адаптацію, яка включатиме підтримку в облаштуванні на новому місці, відновленні навичок самостійного життя та отриманні психологічної і правової допомоги.