Протягом другого тижня листопада (з 9 по 15 листопада) було зареєстровано помірне підвищення захворюваності на ГРВІ порівняно з попереднім тижнем, рівень госпіталізації пацієнтів з ГРВІ знизився.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, усього впродовж другого тижня листопада на ГРВІ захворіло 104 585 людей (43 387 дорослих і 61 198 дітей), що на 7,2% більше, ніж на початку місяця. Госпіталізовано 2001 пацієнта з ГРВІ, що становить 1,9% від загальної кількості зареєстрованих випадків, серед них 1243 дитини.

З 9 по 15 листопада підтверджено 183 випадки COVID-19, що на 73 більше, ніж тижнем раніше.

Як зазначає МОЗ, рівень захворюваності за минулий тиждень був на 4,7% нижчий, ніж протягом аналогічного періоду 2025 року.

Усього протягом епідемічного сезону з 28 вересня до 15 листопада 2026 року на ГРВІ в Україні перехворіло 717 920 людей (на 11,3% менше, ніж за аналогічний період торік), серед яких було підтверджено 701 випадок COVID-19.

Показники захворюваності в усіх регіонах України відповідають фоновому рівню інтенсивності.