Кабінет міністрів дозволив витрачати цільові "дитячі" виплати на послуги зубних і медичних лабораторій, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Уряд підтримав постанову Мінсоцполітики щодо розширення переліку МСС-кодів за якими можна спрямувати цільові "дитячі" виплати. Відтепер батьки можуть оплачувати цими коштами послуги зубних і медичних лабораторій (8071)", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що усі цільові "дитячі" виплати можна витрачати за єдиними МСС-кодами, зокрема це: допомога по догляду за дитиною до одного року; "єЯсла"; "Пакунок малюка"; "Пакунок школяра".