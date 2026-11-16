Україна створить трирівневу мережу травмацентрів, за основу трансформації взято німецьку модель організації допомоги при тяжких травмах TraumaNetzwerk DGU.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, запропонована модель передбачає, що в систему увійдуть локальні травмацентри (III рівень), які забезпечуватимуть базову допомогу, стабілізацію пацієнтів та лікування травм середньої тяжкості, регіональні травмацентри (II рівень), які забезпечуватимуть цілодобову допомогу пацієнтам із тяжкими травмами, включно з хірургічними втручаннями. Найвищій рівень допомоги надаватимуть надрегіональні травмацентри, які спеціалізуватимуться на лікуванні найтяжчих травм. Вони також координуватимуть роботу мережі, здійснюватимуть підготовку фахівців та наукову діяльність.

До системи також інтегруватимуть спеціалізовані заклади, зокрема опікові центри та центри допомоги пацієнтам із травмами спинного мозку.

Перший етап роботи передбачає формування нормативної бази, визначення критеріїв для травмацентрів, підготовку команд і проведення пілотних аудитів у 2027 році.

МОЗ уточнює, що робота над створенням нової системи здійснюється у співпраці з Німеччиною.

"Ми прагнемо, щоб результатом українсько-німецької співпраці стала мережа українських травмацентрів, які пройдуть незалежну оцінку та отримають сертифікацію за стандартами і процедурами німецької моделі DGU. Така сертифікація має підтверджувати реальну спроможність лікарень цілодобово надавати допомогу відповідного рівня, готовність команд і злагодженість усієї мережі. Попереду — узгодження критеріїв, навчання фахівців, аудити та практична робота із закладами. Наша мета — система, якість якої підтверджена незалежною міжнародною оцінкою", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.