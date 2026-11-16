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Медицина

В Україну надійшло 50 тис. доз вакцини проти грипу для безоплатного щеплення медиків- ЦГЗ

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В Україну надійшло 50 тис. доз вакцини проти грипу для безоплатного щеплення медиків- ЦГЗ

В Україну надійшло 50 тис. доз вакцини проти грипу для безоплатного щеплення вразливих груп та медиків, переданих німецькою благодійною організацією Action Medeor.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ), вакцина надійшла в країну як гуманітарна допомога і вже готується до розвезення в заклади охорони здоров'я.

Як повідомлялося, минулого тижня перші 266 тис. вакцин від грипу виробництва Sanofi пройшли держконтроль якості і почали надходити в аптеки та медичні заклади. На лабораторному контролі перебуває вакцина від грипу виробництва Кореї. Планується, що найближчим часом, після отримання держвисновку, на український ринок надійде 140 тис. доз цієї вакцини.

У поточному епідсезоні очікувалася поставка 406 тис. доз вакцини від грипу, поставки плануються на листопад – 140 тис. доз вакцини ДжіСі Флю/GC Flu виробництва ДжіСі Біофарма Корп (Корея), імпортером яких виступає ТОВ "Біолабс",та 266 тис. доз вакцини Ваксігрип (Vaxigrip) виробництва "Санофі Вінтроп Індастрі" (Франція), яку імпортує ТОВ "Санофі-Авентіс Україна".

В епідсезоні 2025-2026 рр державний контроль якості пройшли 136 тис. доз вакцини GC Flu та 100,67 тис. доз Vaxigrip Tetra.

Роком раніше, в епідсезоні 2024-2025 рр., в Україну було поставлено приблизно 370 тис. доз вакцин проти грипу (250 тис. доз Vaxigrip Tetra та 120 тис. доз GC Flu). За інформацією представника імпортера GC Flu, приблизно третину корейської вакцини через низький попит довелося утилізувати.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Економіка
Редактор · охорона здоров'я/законодавство
#грип #вакцина #гумдопомога
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