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БЕБ повідомило про підозру ректору та двом керівникам київського медуніверситету через переплату понад 13,7 млн грн на ремонті фасаду

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Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві повідомили про підозру ректору, проректору з науково-педагогічної роботи та економічних питань, а також заступнику ректора з господарських питань одного зі столичних медичних університетів у справі про безпідставну переплату понад 13,7 млн грн під час капітального ремонту фасаду навчального корпусу.

Як повідомило БЕБ у телеграм-каналі у понеділок, слідство встановило додаткові обставини ймовірної розтрати бюджетних коштів. За даними детективів, підприємство, яке виграло тендер у 2020 році, не відповідало вимогам закупівлі, оскільки не мало необхідних ліцензій та дозвільних документів на виконання будівельних робіт, зокрема, на об'єктах класу наслідків СС2. Експертиза також підтвердила, що ремонт фасаду було виконано неякісно та з грубими порушеннями будівельних норм і правил.

Ректору вишу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Проректору інкримінують ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України (організація розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), а заступнику ректора з господарських питань раніше було оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво у розтраті майна в особливо великих розмірах).

Суд уже обрав проректору запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив його від посади. Стосовно ректора та заступника ректора до суду скеровано клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечує ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Як повідомлялося, 10 листопада ректора НМУ ім.Богомольця Кучина було тимчасово відсторонено від обов'язків до рішення суду. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві охорони здоров'я, наразі тривають слідчі дії в рамках одного з проваджень.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#медвуз #беб
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