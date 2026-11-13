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Медицина

Внаслідок ракетної атаки на Київ пошкоджено будівлю Інституту травматології та ортопедії НАМНУ, постраждало троє пацієнтів

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Внаслідок ракетної атаки на Київ у ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю Національного інституту травматології та ортопедії НАМНУ, постраждало троє пацієнтів.

Як повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, у будівлі спалахнула пожежа, частково зруйновано конструкції другого поверху.

Постраждалим пацієнтам надано необхідну медичну допомогу, частину пацієнтів довелося перевести до інших відділень.

Ляшко також повідомив, що після оцінки пошкоджень відновлювальні роботи буде профінансовані урядом.

Як підкреслив міністр, Інститут травматології та ортопедії – провідна спеціалізована установа, де лікують пацієнтів зі складними травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату, проводять реконструктивно-відновні операції, зокрема після важких ушкоджень кінцівок і хребта, забезпечують реабілітацію.

"Така допомога особливо затребувана зараз, коли через війну значно зросла потреба в лікуванні складних травм, зокрема серед наших захисників. Пріоритет наразі – забезпечити безперервність надання медичної допомоги та якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру", – зазначив він.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Економіка
Редактор · охорона здоров'я/законодавство
#травматологія #клініка #ортопедія #атака
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