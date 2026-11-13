АМКУ досліджує ринок ЕСОЗ, рекомендує місцевим органам не обмежувати конкуренцію МІСів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує ринок функціонування електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), рекомендує місцевим органам не обмежувати конкуренцію МІСів.

Як повідомляє АМКУ, під час дослідження зазначеного ринку Комітет виявив практику укладення органами місцевого самоврядування та місцевими державними (військовими) адміністраціями меморандумів про співпрацю з окремими операторами МІС.

"Саме по собі укладення таких меморандумів не свідчить про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проте їх практична реалізація за певних обставин може створювати необґрунтовані переваги окремим суб’єктам господарювання. Зокрема, якщо органи влади сприяють вибору закладами охорони здоров’я конкретної МІС, вони створюють переважні умови для просування її послуг або обмежують можливості інших операторів пропонувати свої послуги", - зазначає АМКУ.

Комітет повідомив про надані місцевим державним (військовим) адміністраціям та органам місцевого самоврядування рекомендації "утримуватися від дій, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на ринку послуг із використання МІС".

Зокрема, АМАКУ рекомендує не допускати надання необґрунтованих переваг окремим операторам МІС, обмеження самостійності державних і комунальних закладів охорони здоров’я у виборі таких систем та створення перешкод для діяльності інших учасників ринку.

АМКУ нагадує, що наразі ринок ЕСОЗ складається з центральної бази даних (ЦБД) та медичних інформаційних систем (МІС), за допомогою яких заклади охорони здоров’я та медичні працівники взаємодіють із ЦБД. Оскільки законодавство не визначає пріоритетного оператора МІС та не обмежує заклади охорони здоров’я у виборі відповідної системи, такий вибір має здійснюватися ними самостійно.