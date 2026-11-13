Перші 266 тис. вакцин від грипу пройшли держконтроль

Перші 266 тис. вакцин від грипу виробництва Sanofi пройшли держконтроль якості, надходять в аптеки та медичні заклади.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, три серії вакцини отримали позитивний висновок Укрфармагентства.

Крім того, на лабораторному контролі перебуває вакцина від грипу виробництва Кореї. Планується, що найближчим часом, після отримання держвисновку, на український ринок надійде 140 тисяч доз цієї вакцини.

Як повідомлялося, в поточному епідсезоні очікувалася поставка 406 тис. доз вакцини від грипу, поставки плануються на листопад – 140 тис. доз вакцини ДжіСі Флю/GC Flu виробництва ДжіСі Біофарма Корп (Корея), імпортером яких виступає ТОВ "Біолабс",та 266 тис. доз вакцини Ваксігрип (Vaxigrip) виробництва "Санофі Вінтроп Індастрі" (Франція), яку імпортує ТОВ "Санофі-Авентіс Україна".

В епідсезоні 2025-2026 рр державний контроль якості пройшли 136 тис. доз вакцини GC Flu та 100,67 тис. доз Vaxigrip Tetra.

Роком раніше, в епідсезоні 2024-2025 рр, в Україну було поставлено приблизно 370 тис. доз вакцин проти грипу (250 тис. доз Vaxigrip Tetra та 120 тис. доз GC Flu). За інформацією представника імпортера GC Flu, приблизно третину корейської вакцини через низький попит довелося утилізувати.