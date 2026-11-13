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Кабмін перерозподілив обсяги фінансування деяких програм у сфері охорони здоров'я

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Кабмін перерозподілив обсяги фінансування деяких програм у сфері охорони здоров'я

Кабінет міністрів України перерозподілив обсяги фінансування деяких програм у сфері охорони здоров'я.

Як повідомляється на сайті уряду, згідно з відповідним розпорядженням від 11 листопада, зменшено обсяг видатків на програму "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями" на 2,418 млн грн, в тому числі на оплату праці - на 1,984 млн грн, на програму "Скринінг здоров’я" на 26,432 млн грн, на програму "Медична допомога, що надається санаторно-курортними закладами" на 33,263 млн грн, з них на оплату праці - на 22,6 млн грн та на комунальні послуги - на 6 млн грн.

Водночас збільшено обсяг фінансування споживання програми підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я на 10,7 млн грн, програми спеціалізованої медична допомога на 33 млн грн, в тому числі на комунальні послуги на майже 10 млн грн.

Також збільшено обсяг фінансування видатків розвитку програми підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я на 6,5 млн грн, програми спеціалізованої медичної допомоги на 8,4 млн грн, та програми меддопомоги, що надається санаторно-курортними закладами на 3,436 млн грн.

Над матеріалом працювали:

Редактор · охорона здоров'я/законодавство
#держпрограми #фінасування #медицина
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