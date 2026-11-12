Уряд розширив доступ до ліків з медканабісу, посилив вимоги до закладів ЗПТ

Кабінет міністрів розширив доступ до ліків з медичного канабісу, посилив вимоги до закладів які надають послуги замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, відповідним рішенням Кабмін розширив можливості для відпуску екстемпоральних (виготовлених в аптеці) лікарських засобів із рослинної субстанції канабісу.

Згідно зі змінами, пацієнти зможуть отримувати ліки на основі медичного канабісу не лише в аптеці, де їх виготовили, а й в інших аптеках того самого ліцензіата та їхніх аптечних пунктах. Водночас вимоги до перевезення, зберігання та відпуску таких ліків залишаються незмінними.

Крім того, постановою посилюються вимоги до закладів, які надають замісну підтримувальну терапію (ЗПТ), уточнюється перелік відомостей про освіту персоналу ліцензіата та приводяться у відповідність до чинного класифікатора назви посад фармацевтичних працівників.

Так постанова передбачає посилення вимог до обліку та контролю обігу препаратів ЗПТ. Також оновлено вимоги до приміщень, в яких провадиться така терапія: вони мають бути нежитловими, ізольованими та мати окремий вхід, тож послуги ЗПТ не можна буде надавати в приміщеннях, розташованих у багатоквартирних будинках.

Постанова набуває чинності через два місяці після її оприлюднення.