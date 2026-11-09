У Школі соціального підприємництва УЧХ стартує навчання для ветеранів

Стартує навчання у Школі соціального підприємництва Українського Червоного Хреста (УЧХ) для ветеранів з двох областей.

“Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин з Вінниччини та Миколаївщини розпочинають навчання у Школі соціального підприємництва. Програма допоможе учасникам розвинути підприємницькі навички, опанувати принципи соціального бізнесу та підготувати власні проєкти, які поєднують підприємницьку діяльність із вирішенням суспільно важливих питань”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

На учасників чекають практичні заняття з розробки соціально орієнтованих бізнес-моделей, формування соціальної місії та визначення того, як підприємницька діяльність може створювати позитивні зміни в суспільстві. Вони дізнаються, як поєднувати фінансову сталість бізнесу із соціальним впливом, розвивати партнерства та залучати ресурси для реалізації своїх ідей. Навчання також передбачає менторську й експертну підтримку та підготовку власних бізнес-планів.

Після завершення навчання учасники зможуть представити свої проєкти на конкурсному відборі та отримати можливість залучити грантову підтримку до 12 500 євро для започаткування або розвитку соціального підприємства.

Програму «Підтримка реінтеграції ветеранів в Україні» реалізує УЧХ за підтримки Данського Червоного Хреста та Міністерства закордонних справ Данії. Навчальну складову програми забезпечує Бізнес-школа МІМ (Міжнародний інститут менеджменту).

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Hb5vLCo8X/