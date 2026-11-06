Обсяг українського ринку комерційних гендосліджень зростає на 40% щорічно

Обсяг українського ринку комерційних генетичних досліджень збільшився втричі з 2023 року, з близько 70 тис. тестів у 2023 до очікуваного обсягу в 140-215 тис. за підсумками 2026 року, повідомили у компанії "ГенКод Діагностик".

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновник і CEO української лабораторії "ГенКод Діагностик" Олександр Власишен, наразі його компанія займає біля третини ринку вітчизняного ринку ДНК-досліджень. У цьому році вже виконано біля 47 тис. тестів, за підсумками року розраховують біля 62 тис.

Згідно з дослідженням компанії, головним трендом ринку комерційної ДНК-діагностики в Україні стала її поступова локалізація: частка досліджень, виконаних усередині країни без відправлення біоматеріалу за кордон, зросла з 35-50% у 2023 році до 65-80% у 2026-му.

"Ще кілька років тому для проведення багатьох складних генетичних досліджень українські лабораторії були змушені відправляти зразки за кордон. Це впливало на вартість і терміни отримання результатів. Сьогодні в Україні вже є обладнання та фахівці, які дозволяють виконувати такі дослідження на місці", – зазначив співзасновник і CEO української лабораторії "ГенКод Діагностик" Олександр Власишен.

Термін виконання тестування у вітчизняних лабораторіях дозволяє скорочувати термін очікування результатів. Наприклад, НІПТ – п'ять-сім днів в Україні, за кордоном – до трьох тижнів. Вартість аналізів у середньому дешевше на 40%. Серед переваг Власишен назвав ще гнучкість – можливість оперативно повторити дослідження, дозамовити додаткові панелі без повторного забору (з використанням уже наявного зразка ДНК в біобанку) та ін.

У 2026 році найвищий рівень локалізації мають спорідненість та ідентифікація (85-95%), преімплантаційне генетичне тестування (ПГТ) – 70-90%, неінвазивне пренатальне тестування (НІПТ) – 60-85%, онкогенетика – 50-70%.

Найбільш перспективним напрямком у компанії вважають розвиток НІПТ – дослідження крові вагітної, яке дозволяє оцінити ризики певних хромосомних порушень у плода вже з 10-го тижня вагітності. За даними компанії, на старті лабораторія виконувала 48 тестів за два тижні. Сьогодні обсяг становить близько 500 НІПТ на місяць, прогноз за підсумками року – 6 тис. тестів.

"Попри зростання попиту, рівень проникнення НІПТ в Україні залишається низьким. За нашими оцінками, у 2023 році тест проходили близько 2% вагітних, зараз цей показник перевищує 4%. Але у деяких країнах Європи охоплення НІПТ перевищує 80%, наприклад, у Бельгії близько 91%. Наше наступне завдання – збільшувати обсяги тестування та робити сучасну генетичну діагностику доступнішою", – навів статистику Власишен.

ГенКод Діагностик (GeneCode Diagnostics) – українська молекулярно-генетична лабораторія повного циклу, створена у 2023 році. Всі аналізи виконуються на власній технологічній базі згідно з міжнародними стандартами генетичних експертиз з дотриманням українських та міжнародних норм захисту інформації. CEO та співзасновник – Олександр Власишен. За даними YouControl, уставний капітал 8 млн грн., чистий прибуток у першому півріччі 2026 року склав 738,5 тис. грн.