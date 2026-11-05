Медзаклади низки регіонів Італії готові приймати українців з тяжкими опіками на лікування, алгоритм доправлення опрацьовується – посольство

Медичні заклади низки регіонів Італії готові приймати українців з тяжкими опіковими травмами на лікування та реабілітацію, алгоритм доправлення пацієнтів наразі опрацьовується, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві України в Італії.

"Міністерство охорони здоров’я Італії опрацьовує комплексні пропозиції щодо надання медичної допомоги, протезування та реабілітації українських військовослужбовців, лікування пацієнтів з опіковими травмами та дітей, які потребують тривалого лікування у зв’язку із захворюваннями. Практичні питання щодо доправлення пацієнтів та можливого долучення італійських медичних закладів опрацьовується Міністерством охорони здоров’я України з урахуванням актуальних потреб, а також відповідних вимог і стандартів лікування, передбачених протоколами ЄС", - повідомили в посольстві.

В посольстві зазначили, що наразі італійські регіони Ломбардія та Емілія-Романья, а також медичні заклади в таких містах як Мілан, Неаполь, Генуя, Сассарі, Чезена, Парма підтверджують готовність приймати українських пацієнтів з тяжкими опіковими травмами на лікування та реабілітацію.

Раніше посольство повідомило, що посол України в Італії Ігор Брусило провів зустріч із міністром охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі, під час якої обговорювали подальшу медичну допомогу Україні, зокрема протезування та продовження комплексної реабілітації українських військовослужбовців, лікування пацієнтів із тяжкими опіковими травмами, а також довготривале лікування дітей, які постраждали внаслідок війни або потребують медичної допомоги через захворювання чи травми.

Зокрема, окрему увагу біло приділено створенню умов для фізичного та психологічного відновлення українців, а також можливостям посилення психологічної підтримки українців, які перебувають в Італії.

На початку повномасштабного вторгнення Італія була серед перших країн, які в рамках програми MEDEVAC долучилися до евакуації та лікування українських поранених.