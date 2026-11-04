Київ підготував центри тимчасового розміщення для маломобільних людей на випадок перебоїв із комунальними послугами

Київська міська влада підготувала центри тимчасового розміщення для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших маломобільних мешканців на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням, теплом або водою, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у таких центрах передбачене стаціонарне перебування, харчування, соціальний супровід і медичний нагляд. Також за потреби надаватимуть психологічну допомогу та реабілітаційні послуги.

Зокрема, в одному з центрів облаштували 100 місць для дітей з інвалідністю та їхніх родин, ще 100 місць готують для людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Центр оснащений власною котельнею, генераторами та запасами питної й технічної води.

Як повідомлялося, у Києві триває збір інформації про мешканців, які можуть потребувати додаткової допомоги під час можливих блекаутів, у тому числі тимчасового розміщення в соціальних закладах і пансіонатах.