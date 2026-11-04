Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

Київ підготував центри тимчасового розміщення для маломобільних людей на випадок перебоїв із комунальними послугами

1 хв читати
Додати як джерело

Київська міська влада підготувала центри тимчасового розміщення для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших маломобільних мешканців на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням, теплом або водою, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у таких центрах передбачене стаціонарне перебування, харчування, соціальний супровід і медичний нагляд. Також за потреби надаватимуть психологічну допомогу та реабілітаційні послуги.

Зокрема, в одному з центрів облаштували 100 місць для дітей з інвалідністю та їхніх родин, ще 100 місць готують для людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Центр оснащений власною котельнею, генераторами та запасами питної й технічної води.

Як повідомлялося, у Києві триває збір інформації про мешканців, які можуть потребувати додаткової допомоги під час можливих блекаутів, у тому числі тимчасового розміщення в соціальних закладах і пансіонатах.

#маломобільні_громадяни #соціальний_захист #блекаут #кличко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики, повідомив прем'є…

Читати
Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати