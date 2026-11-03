Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

Київ запустив гарячу лінію та Телеграм-бот з інформацією про доступні медсервіси – КМДА

1 хв читати
Додати як джерело
Київ запустив гарячу лінію та Телеграм-бот з інформацією про доступні медсервіси – КМДА

Нові медично-інформаційні сервіси запрацювали в Києві, вони допоможуть мешканцям столиці знайти потрібну медичну послугу, дізнатися про умови її отримання та скористатися державними й міськими програмами, повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан.

"Попри всі виклики, з якими стикається медична система, ми продовжуємо розвиватися й робити медичну допомогу доступнішою та зручнішою для киян і гостей столиці", – сказала Мостепан в ефірі муніципального телеканалу "Київ 24" у вівторок.

За її словами, отримати інформацію можна в Telegram-боті "Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва", який надає інформацію про медичні заклади, послуги, обстеження та доступні міські програми, а також за номером контакт-центру (044) 451-0-451, оператори якого допоможуть зорієнтуватися, де пройти вакцинацію, профілактичне обстеження, а також з'ясувати, які документи чи направлення потрібні для отримання конкретної послуги.

Сервіси мають інформаційний характер, а не замінюють консультацію лікаря, наголосила Мостепан.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#кмда #київ #гаряча_лінія #послуги #безоплатно #медичні #онлайн_помічник
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики, повідомив прем'є…

Читати
Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати