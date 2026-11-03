Київ запустив гарячу лінію та Телеграм-бот з інформацією про доступні медсервіси – КМДА

Нові медично-інформаційні сервіси запрацювали в Києві, вони допоможуть мешканцям столиці знайти потрібну медичну послугу, дізнатися про умови її отримання та скористатися державними й міськими програмами, повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан.

"Попри всі виклики, з якими стикається медична система, ми продовжуємо розвиватися й робити медичну допомогу доступнішою та зручнішою для киян і гостей столиці", – сказала Мостепан в ефірі муніципального телеканалу "Київ 24" у вівторок.

За її словами, отримати інформацію можна в Telegram-боті "Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва", який надає інформацію про медичні заклади, послуги, обстеження та доступні міські програми, а також за номером контакт-центру (044) 451-0-451, оператори якого допоможуть зорієнтуватися, де пройти вакцинацію, профілактичне обстеження, а також з'ясувати, які документи чи направлення потрібні для отримання конкретної послуги.

Сервіси мають інформаційний характер, а не замінюють консультацію лікаря, наголосила Мостепан.