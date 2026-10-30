Уряд спрямує 354,6 млн грн на ремонт укриттів у пологових будинках і посилення захисту лікарень

Уряд спрямує 294,8 млн грн на ремонт укриттів у 84 закладах, де приймають пологи, ще 59,8 млн грн – на захист закладів охорони здоров'я системи МОЗ зі стаціонарними відділеннями, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Спрямовуємо 354,6 млн грн на ремонт укриттів у пологових будинках і посилення захисту лікарень", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За словами прем'єра, 294,8 млн грн підуть на ремонт укриттів у 84 закладах, де приймають пологи. Укриття облаштують з урахуванням потреб вагітних, породіль і немовлят, щоб там було тепло, світло, вода й вентиляція. "Важливо, щоб туди могли безпечно дістатися жінки, яким важко пересуватися. Медики зможуть і під час тривог приймати пологи та доглядати за мамами й дітьми", – зазначив Корецький.

Ще 59,8 млн грн підуть на посилення захисту закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ і мають стаціонарні відділення. Йдеться про операційні, реанімації, відділення інтенсивної терапії новонароджених, пологові зали тощо. Для цього встановлять габіони, металеві ролети й ударостійку захисну плівку на вікна.

"Кошти перерозподіляємо в межах бюджету МОЗ, тож додаткових витрат це не потребує", – зазначив Корецький.