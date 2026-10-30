Швейцарська біофармкомпанія Ferring Pharmaceuticals придбає стартап Gameto з інвестпортфеля TA Ventures Вікторії Тігіпко

Швейцарська біофармацевтична компанія Ferring Pharmaceuticals підписала угоду про придбання американського стартапу Gameto з портфеля інвестфонду TA Ventures Вікторії Тігіпко.

"Наша портфельна компанія Gameto підписала угоду про придбання з Ferring Pharmaceuticals, світовим лідером у репродуктивній медицині. Вартість угоди може сягнути $ 1,38 млрд, включаючи етапні платежі", - повідомила Тігіпко в LinkedIn.

Вона зазначила, що технологія Gameto може скоротити час гормональних ін'єкцій під час ЕКЗ до лише 1-2 тижнів, продукт компанії Fertilo наразі проходить клінічні випробування 3-ї фази.

Як зазначає на своєму сайті Gameto, завершення угоди залежатиме від виконання стандартних та інших умов закриття. До моменту завершення угоди компанії продовжуватимуть діяти незалежно одна від одної.

Крім того, Gameto уточнює, що вартість угоди складе $ 1,3825 млрд "за умови досягнення певних етапів у розробці, регуляторному затвердженні та комерційній діяльності".

"Програма Gameto з дозрівання ооцитів in vitro наразі перебуває на стадії дослідження у США і ще не отримала схвалення FDA USA", - уточнюють в Gameto.

Ferring Pharmaceuticals — міжнародна приватна біофармацевтична компанія, заснована у 1950 році. Спеціалізується на розробці, виробництві та комерціалізації лікарських засобів у кількох терапевтичних напрямах, насамперед у репродуктивній медицині, гастроентерології та урології. Компанія позиціонує себе як одного зі світових лідерів у репродуктивній медицині та має значний досвід у лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту й урологічних патологій. Окремий напрям інновацій - генна терапія в онкоурології.

Gameto - біотехнологічна компанія, яка використовує методи клітинної інженерії для розробки новітніх рішень у сфері репродуктивного здоров’я жінок, зокрема для лікування безпліддя. Компанія працює над вирішенням нагальних медичних проблем, що виникають на різних етапах репродуктивного життя жінки - від питань фертильності та захворювань яєчників до періоду менопаузи.