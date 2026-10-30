МОЗ виключив Київську облдитячу лікарню в Боярці з маршруту пацієнтів з опіками після скарг батьків одного з пацієнтів на вимагання грошей

Міністерство охорони здоров'я після скарг батьків одного з пацієнтів на вимагання в медзакладі 200 грн на купівлю миючих засобів виключило Київську обласну дитячу лікарню (Боярка, Київська обл.) з маршруту надання опікової допомоги.

"Бригади екстреної медичної допомоги мають доправляти дітей до закладів, які можуть забезпечити необхідне спеціалізоване лікування. Наразі для цього розглядають дві дитячі лікарні Києва, де надають допомогу пацієнтам з опіками", – повідомляє МОЗ на своєму сайті.

Як зазначає відомство, МОЗ організує розгляд випадку клініко-експертною комісією (КЕК), яка оцінить якість наданої медичної допомоги. Окремо буде перевірено дотримання вимог до надання хірургічної допомоги.

"Заклад має усунути виявлені недоліки. За наявності відповідних підстав розглядатиметься питання щодо права лікарні надалі надавати хірургічну допомогу в межах ліцензії на медичну практику", – зазначає МОЗ.

Відомство уточнює, що, за словами генеральної директорки закладу Катерини Савінової, медзаклад вже провів перевірку й ухвалено адміністративні рішення щодо медичних працівників.

МОЗ зазначає, що, за інформацією Національної служби здоров'я України (НСЗУ) з початку 2026 року щодо закладу надійшло 44 скарги, в тому числі п'ять звернень щодо можливого вимагання коштів. В одному випадку пацієнтці вже повернули 2000 гривень, сплачені за анестезію. Водночас у трьох із п'яти випадків лікарня не надала відповіді на звернення НСЗУ.

Напередодні випадок в лікарні розглянув парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування. За результатами розгляду комітет повідомив, що моніторинговий візит Департаменту охорони здоров'я Київської ОВА спільно з МОЗ встановив, що лікарські засоби та перев'язувальні матеріали в лікарні були в наявності.

Раніше в волонтер і ветеран війни Святослав Бойко повідомив у соціальних мережах про проблеми, з якими його родина зіткнулася під час лікування однорічної доньки з опіками в Київській обласній дитячій лікарні в Боярці. Зі його словами, працівники хірургічного відділення пропонували чоловікові придбати мийні засоби або надати 200 гривень на потреби лікарні. Це звернення стало підставою для термінового моніторингового візиту НСЗУ до закладу.