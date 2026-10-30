Farmak International зазначає попит на технологічно складні генеричні ліки

Фармкомпанія Farmak International зазначає зростання попиту на технологічно складні генеричні лікарські засоби на міжнародних ринках.

Про це компанія повідомила за підсумками міжнародної виставки CPHI Milan 2026, які відбулася на початку жовтня в Мілані (Італія).

"Спілкування з партнерами підтвердило кілька тенденцій, які набувають дедалі більшого значення у фармацевтичній галузі. Серед них – зростання попиту на складні генерики та сучасні системи доставки лікарських засобів, підвищення вимог до надійності процесів розробки й виробництва, а також потреба в моделях партнерства, адаптованих до особливостей окремих ринків", - зазначає фармкомпанія на сайті.

Farmak International також зазначає, що "ці тенденції відповідають напрямам, у які Farmak International інвестує в межах міжнародного розвитку".

Farmak Group (група компаній Farmak) – глобальний фармацевтичний бізнес, заснований в Україні у 1925 році, з виробничими потужностями в Україні та Іспанії, а також компаніями й міжнародними представництвами у Польщі, Чехії, Словаччині, Великій Британії, ОАЕ, В’єтнамі, Швейцарії, Мексиці, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Молдові.

Farmak International представляє Farmak Group у всьому світі та підтримує міжнародне зростання компанії через партнерства, розвиток місцевих ринків та комерційні операції. Продукція Farmak Group наразі представлена в понад 60 країнах.

Компанія керує трьома виробничими заводами, включаючи сертифіковані за стандартами GMP ЄС, підтримуючи розробку та постачання високоякісних ліків на міжнародні ринки.