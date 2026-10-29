Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

НСЗУ нагадує про необхідність наявності діючих наглядових рад у медзакладах для контрактування за ПМГ на 2027 р.

1 хв читати
Додати як джерело
НСЗУ нагадує про необхідність наявності діючих наглядових рад у медзакладах для контрактування за ПМГ на 2027 р.

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) нагадує про необхідність наявності діючих наглядових рад у медзакладах для контрактування за Програмою медичних гарантій (ПМГ) на 2027 рік.

Як повідомляє НСЗУ, діючі наглядові ради є обов'язковою умовою для заключення договорів зі службою для кластерних і надкластерних закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу з 1 січня 2027 року, для інших закладів у спроможній мережі та державних закладів спеціалізованої медичної допомоги – з 1 січня 2028 року.

НСЗУ підкреслює, що, за даними проведеного нацслужбою напередодні опитування, наглядові ради створено лише в 40 з 241 кластерних та надкластерних закладів, які взяли участь в опитуванні.

Серед лідерів запуску наглядових рад заклади в Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Полтавській областях.

"Відсутність діючої наглядової ради створює ризик неукладення договору з НСЗУ на 2027 рік, а невідповідність цій вимозі під час виконання вже укладеного договору – зупинення оплати медичних послуг відповідно до договірних умов", – нагадали у НСЗУ.

Автори

Редактор · охорона здоров'я/законодавство
Редактор · економіка
#медпослуги #пмг #контрактування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики, повідомив прем'є…

Читати
Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати