НСЗУ нагадує про необхідність наявності діючих наглядових рад у медзакладах для контрактування за ПМГ на 2027 р.

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) нагадує про необхідність наявності діючих наглядових рад у медзакладах для контрактування за Програмою медичних гарантій (ПМГ) на 2027 рік.

Як повідомляє НСЗУ, діючі наглядові ради є обов'язковою умовою для заключення договорів зі службою для кластерних і надкластерних закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу з 1 січня 2027 року, для інших закладів у спроможній мережі та державних закладів спеціалізованої медичної допомоги – з 1 січня 2028 року.

НСЗУ підкреслює, що, за даними проведеного нацслужбою напередодні опитування, наглядові ради створено лише в 40 з 241 кластерних та надкластерних закладів, які взяли участь в опитуванні.

Серед лідерів запуску наглядових рад заклади в Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Полтавській областях.

"Відсутність діючої наглядової ради створює ризик неукладення договору з НСЗУ на 2027 рік, а невідповідність цій вимозі під час виконання вже укладеного договору – зупинення оплати медичних послуг відповідно до договірних умов", – нагадали у НСЗУ.