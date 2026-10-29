Вміст трансжирів у 86% зразків харчових продуктів із супермаркетів Києва відповідає встановленим нормам – дослідження ВООЗ

Вміст трансжирів у 86% зразків харчових продуктів із супермаркетів Києва відповідає встановленим нормам, але у солодощах, сирах, морозиві, сиркових десертах та переробленому м'ясі виявили перевищення норми трансжирів.

Як повідомляє ВООЗ у пресрелізі у Всесвітній день боротьби з інсультом ці результати нагадують про важливість заходів, які допомагають зменшувати ризики серцево-судинних захворювань, про це свідчать результати нового етапу дослідження FEEDcities-2026, проведеного в Україні влітку 2026 року.

Під час дослідження експерти відібрали 100 зразків харчових продуктів у супермаркетах Києва. Відібрані зразки направили до лабораторії без інформації про виробника чи бренд – для того, щоб забезпечити незалежність дослідження.

"Попередні результати дослідження 2026 року свідчать про позитивну тенденцію у зусиллях України у цьому напрямі. Це також свідчить про послідовність державної політики: країна продовжує систематичний моніторинг і вживає заходів, щоб виробники харчових продуктів дотримувалися національних вимог", – зазначив представник Бюро ВООЗ в Україні доктор Сільвіу Доменте.

В той же час, ВООЗ наголошує, що дослідження FEEDcities-2026 у Києві виявило перевищення норми трансжирів у солодощах, сирах, морозиві, сиркових десертах та переробленому м'ясі.

"Це не означає, що всі продукти цих категорій містять надлишок трансжирів. Визначити небезпечний продукт лише за категорією споживач не зможе. Оператори ринку відповідають за безпечність харчових продуктів, а держава встановлює вимоги та контролює їх дотримання", – зазначає ВООЗ.

Організація підкреслює, що обмеження вмісту трансжирів у харчових продуктах необхідно не лише для захисту здоров'я українців, а є одним з вимог у процесі наближення законодавства України до законодавства ЄС, а також важлива умова для виходу українських продуктів на європейські ринки.

З жовтня 2023 року в Україні діє обмеження на вміст промислово вироблених трансжирів у харчових продуктах: не більше 2 г трансжирних кислот на 100 г усіх жирів.

"Щоб забезпечити виконання цих вимог на практиці, ВООЗ в Україні за фінансової підтримки ЄС посилює лабораторні спроможності для визначення вмісту трансжирів. Водночас з 2025 року Держпродспоживслужба здійснює національний моніторинг вмісту промислово вироблених трансжирів у продуктах харчування", – зазначає ВООЗ.

Дослідження FEEDcities доповнює державний моніторинг харчових продуктів, допомагає оцінювати склад поширених харчових продуктів, відстежувати дотримання нових правил і визначати, де потрібні подальші заходи.

Наступним кроком для України є проходження процедури валідації ВООЗ щодо ліквідації промислово вироблених трансжирів. Вона підтверджує, що країна має належні регуляторні вимоги, механізми їх виконання та моніторингу.

Промислово вироблені трансжири – один із факторів ризику серцево-судинних захворювань. З ними у світі пов'язують понад 278 тис. смертей щороку. Вилучення цих речовин із харчових продуктів – одна з рекомендацій ВООЗ для профілактики серцево-судинних захворювань та євроінтеграційних зобов'язань України.

ВООЗ уже вдруге проводить в Україні дослідження FEEDcities за фінансової підтримки Європейського Союзу та Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва.

За попередніми результатами, у 86% зразків вміст трансжирів відповідає встановленим нормам. У 2023 році ВООЗ проводила дослідження у Львові, яке охопило супермаркети, кіоски та точки вуличної торгівлі. 70% досліджених продуктів відповідали вимогам законодавства щодо вмісту трансжирів.