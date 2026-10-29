Частка госпіталізацій з гострим інсультом до законтрактованих НСЗУ медзакладів зросла до 96,5% – експерт

Частка госпіталізацій з гострим мозковим інсультом (ГМІ) до медзакладів, законтрактованих Національною службою здоров'я України (НСЗУ), за підсумками першого півріччя 2026 року сягла 96,5%, тоді як у 2021 році вона становила 86%, повідомив експерт МОЗ України з неврології, експерт ВООЗ з інсульту професор Юрій Фломін.

"У 2021-2025 рр. кількість зареєстрованих госпіталізацій з ГМІ залишалася відносно стабільною – близько 130-140 тис. щороку. У першому півріччі 2026 року зареєстровано 68 116 госпіталізацій. Водночас частка госпіталізацій до закладів, законтрактованих НСЗУ за пакетом медичної допомоги при ГМІ, зросла приблизно з 86% у 2021 році до 96,5% у першому півріччі 2026 року, попри зменшення кількості таких закладів", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Фломін зазначив, що система медичної допомоги при ГМІ в Україні у 2021-2026 рр. зазнала суттєвих змін, зокрема, попри повномасштабну війну та пов'язані з нею демографічні, логістичні й ресурсні виклики, продовжувалися централізація стаціонарної допомоги у спеціалізованих закладах, розширення доступу до сучасної нейровізуалізації та суттєве збільшення використання реваскуляризаційного лікування ішемічного інсульту.

Найбільш виразні зміни стосувалися системної тромболітичної терапії (ТЛТ) та механічної тромбектомії (МТ). Частка госпіталізацій з мозковим ішемічним інсультом, під час яких проведено ТЛТ, збільшилася з 4,3% у 2021 році до 16,9% у 2025 році та 18,0% у першому півріччі 2026 року. Частка госпіталізацій із проведенням МТ за цей період зросла більш ніж у 10 разів – з 0,3% у 2021 році до 3,4% у 2025 році та 3,7% у першому півріччі 2026 року.

"Загалом у першому півріччі 2026 року принаймні один із двох цих методів лікування (ТЛТ та/або МТ) застосовано під час понад 12 тис. (20,4%) госпіталізацій з ішемічним інсультом", – сказав він.

Фломін також відзначив покращення доступу до нейровізуалізації. Зокрема, за результатами аналізу деперсоналізованих даних електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) частка госпіталізацій з ГМІ, під час яких зареєстровано проведення комп'ютерної томографії (КТ) або магнітно-резонансної томографії (МРТ) головного мозку чи КТ-/МР-ангіографії, зросла приблизно з 81% у 2021 році до 95% у 2025 році та 98,1% у першому півріччі 2026 року.

Особливо суттєво зросло використання КТ-/МР-ангіографії.

В той же час, за словами експерта, зміни результатів лікування були менш вираженими, ніж зміни доступності діагностичних і лікувальних технологій. Так у першому півріччі 2026 року 30-денна летальність серед госпіталізованих із ГМІ становила 23,8%.

"Це свідчить про необхідність переходу від переважного моніторингу обсягів допомоги до систематичного оцінювання її своєчасності, якості та результатів, а також виявлення причин значної територіальної варіабельності окремих показників", – сказав він.

Як зазначив Фломін, окремі наведені показники можуть відрізнятися від опублікованих раніше значень НСЗУ та ВООЗ через відмінності в операційних визначеннях і методах розрахунку.

"Отримані результати свідчать, що наступний етап розвитку системи допомоги при інсульті має бути спрямований не лише на подальше збільшення доступності сучасного лікування, а й на створення сталої системи вимірювання та покращення якості допомоги на всьому маршруті пацієнта – від гострого лікування до реабілітації та оцінювання віддалених результатів", – сказав він.

Експерт нагадав, що 29 жовтня відзначається Світовий день інформування про інсульт. Цього року він проходить під егідою Світової організації інсульту (World Stroke Organization) під закликом "Every M1nute Counts" ("Кожна ОДНА хвилина має значення"), який спрямований на використання тесту FAST, що дає можливість швидко розпізнати ознаки можливого інсульту та негайно звернутися по невідкладну медичну допомогу.

Тест F.A.S.T. включає візуальні ознаки можливого інсульту: Face / Обличчя (наявна асиметрія обличчя, одна сторона відстає при спробі усміхнутися, A – Arms / Руки (одна з рук не утримується піднятою), S – Speech / Мовлення (Мовлення нерозбірливе, якесь дивне або незрозуміле) та T – Time / Час (Якщо є хоч одна відповідь "так", негайно викликайте службу екстреної медичної допомоги.)

Світова організація інсульту і національні організації/асоціації інсульту в англомовних і більшості неангломовних країн використовують як інструмент діагностики ознак інсульту та просвіти населення щодо цих ознак саме апронім FAST, який було запропоновано ще наприкінці 1990-х років, і доречність застосування якого підтверджена відповідними дослідженнями.

За словами Фломіна, запропоновані пізніше (у середині 2010-х років) "удосконалені" версії апроніму типу "BE FAST" та "FASTER", які включали додаткові симптоми (порушення рівноваги та порушення зору), виявилися не кращими за оригінальний апронім "FAST".

"Оскільки два доданих в них симптоми зустрічаються окремо від інших досить проявів інсульту нечасто, чутливість оновлених версій не була суттєво кращою, а от специфічність виявилася суттєво гіршою. До того ж, від збільшення числа симптомів з трьох до п'яти у нових апронімах суттєво постраждала здатність їх запам'ятати і зберігати у пам'яті при просвітніх кампаніях", – сказав він.