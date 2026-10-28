Російський ракетний удар зруйнував виробництво медичного обладнання "МІЗ-МА" на Одещині

Український виробник медичного обладнання ТОВ "Медіко-Інструментальний завод – Медапарат" (бренд "МІЗ-МА") повідомив про зупинку роботи на невизначений термін через руйнування виробничих потужностей унаслідок влучання російської ракети 23 жовтня.

Згідно із заявою компанії у соцмережах, під час обстрілу частина будівлі, обладнання, сировини та готової продукції були повністю знищені. Усі працівники підприємства залишилися неушкодженими.

"За мить було зруйновано те, у що вкладали роки праці, сили та душу. Те, що ще нещодавно було місцем щоденної роботи, зараз перетворилося на руїни. Найстрашніше усвідомлювати, що все це сталося, в обід, у розпал робочого дня", – йдеться у дописі компанії у соцмережі Instagram.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновниця підприємства Стрельнікова Христина підтвердила, що виробництво знаходилося у Білгороді-Дністроовському (Одеська обл.). Вона додала, що наразі компанія ще не встигла оцінити збитки.

Компанія наголошує, що виробництво орієнтоване виключно на цивільні потреби.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, ТОВ "Медіко-Інструментальний завод – Медапарат" – українське виробництво медичного обладнання. Ми виробляємо стерилізатори, автоклави, термостати ще з 1979 року.