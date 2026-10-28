Регіональний центр реабілітації при травмах спинного мозку відкрито на базі університетської лікарні у Дніпрі

Регіональний центр реабілітації при травмах спинного мозку відкрито на базі університетської лікарні Дніпровського державного медичного університету за підтримки Литви.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, центр на 34 стаціонарні місця створено на базі центру фізичної та реабілітаційної медицини, який уже працював в університетській лікарні. Площа оновлених приміщень становить понад 1700 квадратних метрів. Для пацієнтів облаштували 15 двомісних і чотири одномісні палати. У центрі працюватимуть 40 співробітників.

Вартість проєкту склала EUR2,5 млн, проєкт профінансувала Литва, а реалізував Литовський центр міжнародного партнерства (LIPC|CPVA). ВООЗ за підтримки Європейської комісії забезпечила центр обладнанням і меблями.

У центрі передбачені майстерні з обслуговування крісел колісних та ортезування, уродинамічна лабораторія для оцінювання функції сечового міхура. Фахівці підбиратимуть і налаштовуватимуть допоміжні засоби реабілітації, навчатимуть користуватися ними та консультуватимуть щодо продовження реабілітації вдома й у громаді.

Реконструкція тривала 13 місяців, за цей час центр двічі зазнав пошкоджень унаслідок російських атак, проте роботи вдалося завершити.

Університетська лікарня Дніпровського державного медичного університету – багатопрофільний заклад на 515 ліжок, який надає амбулаторну допомогу за понад 30 напрямами. У 2026 році лікарня має договори з НСЗУ за 19 пакетами Програми медичних гарантій (ПМГ).

За даними МОЗ, за дев'ять місяців 2026 року стаціонарну реабілітацію в Україні отримали майже 171 тис. пацієнтів, амбулаторну – близько 170 тис.

Відкриття центру у Дніпрі є частиною литовської програми реабілітації та реінтеграції поранених і постраждалих від війни в Україні загальним обсягом EUR15,167 млн, яку з 2024 року реалізує Литовський центр міжнародних партнерств (LIPC), який є структурним підрозділом CPVA (Центрального агентства управління проєктами Литви.

Програма також підтримує розвиток реабілітаційної інфраструктури на Житомирщині та в реабілітаційному центрі на Львівщині.