Медцентр ADONIS запускає центр діагностики та лікування порушень сну

Медичний центр Adonis запускає Лабораторію сну – спеціалізований підрозділ центр діагностики та лікування порушень сну.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в ADONIS, пацієнти центру сну зможуть пройти обстеження як у клініці, так і вдома, отримати консультацію лікаря-невролога та індивідуальні рекомендації щодо подальшого лікування.

В ADONIS зазначають, що повномасштабна війна суттєво вплинула на якість сну українців, постійний стрес, нічні повітряні тривоги та обстріли порушують звичний режим відпочинку. Як наслідок, наразі близько 40% українців повідомляють про погіршення якості сну порівняно з початком року, з них 14% – про суттєве погіршення.

В той же час, проблеми зі сном не завжди пов'язані лише зі стресом. Гучне хропіння, зупинки дихання уві сні, часті пробудження та постійна денна сонливість можуть бути ознаками обструктивного апное сну та інших порушень, які потребують спеціалізованої діагностики.

Як зазначає провідний лікар-невролог медичного центру ADONIS Валерій Козлов, "сон – це не просто відпочинок, це важливий фізіологічний процес, під час якого відновлюється організм, а нервова система обробляє інформацію, отриману протягом дня".

"Коли людина регулярно прокидається від сирен або звуків вибухів, нормальна структура сну порушується. Є й інший чинник – постійне очікування небезпеки. Людина може лягати спати в тиші, але нервова система все одно залишається настороженою. Через це складніше розслабитися, заснути та підтримувати безперервний сон", – сказав він.

Козлов зазначив, що "коли людина тривалий час живе в умовах стресу, стан підвищеної настороженості може зберігатися навіть за відсутності реальної загрози, організм ніби продовжує очікувати, що будь-якої миті доведеться прокидатися та реагувати на небезпеку".

"Через це сон може ставати поверхневим і переривчастим. Людина начебто спала сім-вісім годин, але вранці не відчуває себе відпочилою. Проте важливо не списувати все лише на стрес. Іноді причиною такого стану є порушення дихання уві сні або інші захворювання. Тому, якщо ситуація повторюється регулярно, варто з'ясувати її причину", – сказав він.

Козлов підкреслив, що в разі, якщо пробудження стають частими, після них важко знову заснути або вранці постійно відчувається втома, це вже привід звернути увагу на якість сну.

"Причини можуть бути різними: від хронічного стресу й тривожності до порушень режиму або певних захворювань. Так, при синдромі обструктивного апное сну в людини періодично виникають зупинки чи суттєві обмеження дихання. Організм реагує на них короткими пробудженнями, хоча сама людина може навіть не усвідомлювати, що прокидалася. Саме тому важливо оцінювати не лише кількість годин сну, а й те, наскільки він повноцінний", – сказав він, зазначивши, що "одна тривала ніч не завжди компенсує наслідки систематичного недосипання"

За словами експерта, для виявлення причин порушення сну та для ефективної боротьби з наслідками цих порушень необхідно розбиратися, що саме їх спричиняє, використовуючи для цього спеціальні технології, зокрема, полісомнографію, яка дозволяє оцінити структуру сну, дихання, серцевий ритм, насичення крові киснем та інші фізіологічні показники. За результатами дослідження сну пацієнт може пройти консультацію спеціалістів, зокрема, терапевтів, ендокринологів, психотерапевтів, тощо.

ADONIS – багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей, засновано у 1997 році. До медичної групи входять сім сучасних клінік в Києві та області, понад 80 напрямів медицини, власні лабораторії, операційні центри, стаціонари та відділення профільних спеціалістів.