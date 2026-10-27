Інституті ендокринології ім. Комісаренка запровадив метод RFA для лікування вузлових утворень щитоподібної залози

Інституті ендокринології ім. В.П.Комісаренка НАМН України запровадив метод радіочастотної абляції для лікування вузлових утворень щитоподібної залози.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в інституті, впровадження нової технології здійснюється під керівництвом професора Михайла Болгова та завідувача хірургічного відділення кандидата медичних наук Олексія Омельчука.

"Радіочастотна абляція відкриває нові можливості для пацієнтів із доброякісними вузлами щитоподібної залози, яким раніше нерідко пропонували хірургічне лікування. Наша мета – забезпечити українським пацієнтам доступ до сучасних технологій, які вже широко застосовуються у провідних медичних центрах світу", – зазначив Омельчук.

Основною перевагою радіочастотної абляції є можливість уникнути видалення щитоподібної залози чи її частки та зберегти гормональну функцію, методика не потребує розрізів на шиї, не залишає післяопераційних рубців і в більшості випадків дозволяє пацієнту повернутися до звичного способу життя фактично вже після процедури.

За даними міжнародних клінічних досліджень, радіочастотна абляція є найбільш ефективною методикою серед інших подібних та дозволяє досягти зменшення об'єму доброякісних вузлів щитоподібної залози в середньому на 60-80% протягом 6-12 місяців після процедури.

Процедура виконується під місцевою анестезією та постійним ультразвуковим контролем.

Інституті ендокринології ім. Комісаренка – провідний науковий, лікувально-профілактичний та консультативний центр України у галузі ендокринології, заснований в 1964 році. Установа розробляє нові методи діагностики та терапії захворювань ендокринної системи (цукровий діабет, патології щитоподібної залози, ожиріння, порушення метаболізму), веде Державний реєстр хворих на цукровий діабет та посідає одне з лідерських місць у рейтингу Scopus серед установ НАМН. Установа має європейську акредитацію EASO COM з лікування ожиріння.

Клінічну база лікування забезпечує клініка на 169 ліжок, яка щороку приймає понад 3-4 тисячі пацієнтів.

Медичні послуги надаються у межах Програми медичних гарантій (договір з НСЗУ) або на платній основі.