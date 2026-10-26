Фармкомпанія "Дарниця" не розглядає релокації виробництва – директорка ради директорів

Фармацевтична компанія "Дарниця" не розглядає релокації виробництва, повідомила директорка ради директорів компанії Катерина Загорій.

"Релокувати виробництво фармацевтичне, яке є у нас, не скажу, що неможливо, тому що багато що є можливим, але це є складно і дорого. Це дуже складне будівництво, яке вимагає, наприклад, окрім укриттів та генераторів, ще кілька артезіанських скважин та всього іншого дуже специфічного і дуже довгого будівництва. Мій урок такий: готуйтесь до того, що кожен буде ціллю допоки Росія є нашим ворогом", – сказала Загорій в ході Київського міжнародного економічного форуму.

Вона зазначила, що "хвилин за 5 до того першого прильоту, а другий раз хвилин за 20 ми були попереджені нашими структурами, які відповідають за безпеку".

"У нас є сховище, укриття, протоколи, у нас є сто-п'ятсот процедур від охорони здоров'я до попередження людей, до всіх засобів можливих, які можуть бути. У нас немає постраждалих, дякуючи Богу та ЗСУ. Треба якимось чином відповідати собі на питання, чи тобі безпечніше вдома. І ти починаєш шукати мотивацію в тому, що реально безпечніше ходити на роботу, тому що до укриття 90 секунд", – сказала Загорій.

Як повідомлялося, впродовж вересня фармкомпанія "Дарниця" зазнала трьох ударів російських окупантів. Крім того, виробничі потужності фармацевтичного заводу компанії були пошкоджені під час російської масованої атаки балістичними ракетами по Києву в червні поточного року.