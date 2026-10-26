Загорій: Дефіциту українських ліків не буде, можливі неодночасні поставки по всій країні

Директорка ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій впевнена, що в Україні, попри війну та обстріли, не буде дефіциту українських ліків, але можливі неодночасні поставки по всій Україні.

"Українські ліки будуть. Може бути ситуація, що вони будуть не всюди одночасно, але у нас вистачає наразі стійкості дистрибуційної системи і, головне, бажання фармацевтичних компаній їх доставити", – сказала Загорій під час Київського міжнародного економічного форуму в понеділок.

Вона зазначила, що фармкомпанія "знайшла якісь нові рішення, пов'язані з логістикою, ми продовжуємо їх шукати, і вони точно будуть".

"В різних локаціях ми маємо місячний запас всіх ліків, які треба", – сказала директорка ради директорів компанії.

В той же час, вона зазначила, що "27 міжнародних фармацевтичних компаній, які працюють в Україні, не вийшли з Росії, мають там заводи і свої гроші, які заробляють, віддають російському бюджету на те, щоб фінансувались ракети".

"Тому їхні рішення, які можуть бути в Україні, ніяк не коментую. Я не знаю, що буде з ними, і кого вони виберуть, якщо у них постане такий вибір", – зазначила Загорій.